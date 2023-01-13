



"Демократия, а не диктатура" - протесты у дома Левина

Десятки демонстрантов возле дома министра юстиции Ярива Левина собрались сегодня в знак протеста против запланированной министром реформы системы правосудия. Демонстранты несли израильские флаги и плакаты против Ярива Левина и революции в системе правосудия.



На транспарантах были надписи: "Вы не украдете свободу", "Мы хотим демократии, а не диктатуру", "Мы создали страну не для этого"



Демонстрация прошла на следующий день после опубликованного бывшими судьями и прокурорами заявления с призывом к правительству отказаться от запланированной реформы: "Мы были шокированы, услышав план министра юстиции Ярива Левина по изменениям в судебной системе. Мы убеждены, что этот план не принесет улучшение системы, а угрожает ее разрушить", — говорится в начале опубликованного письма, которое подписали, среди прочих, бывшие председатели БАГАЦ, судьи в отставке Аарон Барак и Дорит Бейниш.

