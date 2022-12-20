



Демократическая партия США вернет часть денег, полученных от Банкмана-Фрида

Согласно новому отчету The Verge, Демократический национальный комитет, Демократический сенаторский комитет и Демократический комитет по выборам в Конгресс откладывают $815 000, $103 000 и $250 000 соответственно из пожертвований, которые они получили от Банкмана-Фрида.



Банкман-Фрид был активным политическим донатером на пике своей криптоимперии. По сообщениям, только за последний избирательный цикл он пожертвовал около 40 миллионов долларов.



"Учитывая обвинения в потенциальных нарушениях финансирования избирательной кампании со стороны Банкмана-Фрида, мы резервируем средства для возврата взносов в размере 815 000 долларов с 2020 года. Мы вернем средства, как только получим надлежащие указания в ходе судебного разбирательства", – заявил Представитель Демократического Национального Комитета.



Бывший генеральный директор FTX Бэнкман-Фрид арестован на Багамах.



Сэму Бэнкману-Фриду предъявлено обвинение по восьми пунктам.