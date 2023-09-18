



Дело о взрывных устройствах в центре Израиля раскрыто



Центральное управление Тель-Авивского округа раскрыло дело о взрывных устройствах и зажигательных устройствах, обнаруженных в центре страны.



Это произошло после ареста банды преступников с готовым к использованию взрывным устройством. Срок содержания под стражей всех подозреваемых периодически продлевался, и в последние дни против них было подано заявление прокурора для подготовки обвинительного заключения в тяжких преступлениях.



Обвинение будет представлено в ближайшие дни в окружном суде Тель-Авива.