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Дело о взрывных устройствах в центре Израиля раскрыто
18.09.2023 09:54 Аркадий Бочаровский

Дело о взрывных устройствах в центре Израиля раскрыто


Центральное управление Тель-Авивского округа раскрыло дело о взрывных устройствах и зажигательных устройствах, обнаруженных в центре страны.

Это произошло после ареста банды преступников с готовым к использованию взрывным устройством. Срок содержания под стражей всех подозреваемых периодически продлевался, и в последние дни против них было подано заявление прокурора для подготовки обвинительного заключения в тяжких преступлениях.

Обвинение будет представлено в ближайшие дни в окружном суде Тель-Авива.

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