



Дело о вовлечении подростков в проституцию в Эйлате закроют

Израильские СМИ сообщают о “тупике” в расследовании дела о шантаже подростков в Эйлате тремя преступниками из центра страны.



Ранее в Эйлате вскрыта сеть, специализировавшаяся на ограблении молодых туристов.



Организаторы сети, женщины 34 и 46 лет из центра страны и юноша в возрасте 24 лет, распространяли визитки, приглашавшие провести ночь в кампании проститутки на частной квартире.



Они разбрасывали эти визитки в зонах развлечений.



Расчет мошенников был на то, что звонить будут в основном подростки.



Подростки приходили на квартиру, там им угрожали ножом и электрошокером и отбирали деньги и ценные вещи. Подростки, как правило, не жаловались в полицию, потому что не хотели, чтобы об их приключениях узнали родители.



Полиция, скорее всего, закроет дело - потому что у нее нет достаточно доказательств. Показания дали “один-два подростка”. но большинство пострадавших “стыдятся того, что сделали и не хотят связываться с этим делом”.



Арест подозреваемых продлевался дважды - но полиция Эйлата, в конце концов, была вынуждена их освободить.



