



Дело о сутенерстве в Гильбоа: двоих человек привлекли к ответственности

Во вторник, 28 марта, было вынесено решение по скандальному делу о сутенерстве в тюрьмах.



В частности, к судебной ответственности решено привлечь бывшего начальника тюрьмы "Гильбоа" и уволенного тюремного надзирателя .



Их обвиняют в преступлениях, связанных с мошенничеством, злоупотреблением доверием и невыполнением должностных обязанностей.



В дополнение к этому и на основании материалов, собранных в рамках возобновленного расследования, принято решение о судебном преследовании заключенного Махмуда Аталла за преступления, связанные с изнасилованием в отношении женщин-надзирательниц.