Новости » Происшествия
Дело о сутенерстве в Гильбоа: двоих человек привлекли к ответственности
28.03.2023 13:23 Алина Груднева

Дело о сутенерстве в Гильбоа: двоих человек привлекли к ответственности

Во вторник, 28 марта, было вынесено решение по скандальному делу о сутенерстве в тюрьмах.

В частности, к судебной ответственности решено привлечь бывшего начальника тюрьмы "Гильбоа" и уволенного тюремного надзирателя .

Их обвиняют в преступлениях, связанных с мошенничеством, злоупотреблением доверием и невыполнением должностных обязанностей.

В дополнение к этому и на основании материалов, собранных в рамках возобновленного расследования, принято решение о судебном преследовании заключенного Махмуда Аталла за преступления, связанные с изнасилованием в отношении женщин-надзирательниц.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы