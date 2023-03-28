Дело о сутенерстве в Гильбоа: двоих человек привлекли к ответственности
Во вторник, 28 марта, было вынесено решение по скандальному делу о сутенерстве в тюрьмах.
В частности, к судебной ответственности решено привлечь бывшего начальника тюрьмы "Гильбоа" и уволенного тюремного надзирателя .
Их обвиняют в преступлениях, связанных с мошенничеством, злоупотреблением доверием и невыполнением должностных обязанностей.
В дополнение к этому и на основании материалов, собранных в рамках возобновленного расследования, принято решение о судебном преследовании заключенного Махмуда Аталла за преступления, связанные с изнасилованием в отношении женщин-надзирательниц.