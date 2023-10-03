



Дело о срубе "дерева Робин Гуда": полиция снова в тупике

Британской полиции пришлось отпустить под залог уже второго подозреваемого по делу о срубе легендарного "дерева Робин Гуда".



По данным британских СМИ, 69-летнего дровосека Уолтера Ренвика отпустили под залог.



Как сообщалось ранее, изначально был задержан 16-летний парень по подозрению в том, что тот спилил 300-летний платан Гэп (Sycamore Gap). После допроса его отпустили.



Следом за ним арестовали спустя два дня Ренвика, однако тот заверил, что не имеет никакого отношения к этому акту вандализма. Полиция по-прежнему находится в тупике в поисках того, кто мог срубить дерево, ставшее туристической достопримечательностью.

