



Дело о похищении израильтянина в Эфиопии приняло неожиданный поворот

Появились неожиданные подробности о похищении израильтянина в Эфиопии, о котором стало известно 11 июля.



По данным газеты "Исраэль хайом", это оказалось самым обыкновенным мошенничеством.



По словам источников, 79-летний израильтянин инсценировал свое похищение, чтобы вытянуть деньги у членов своей семьи.



Полиция и Департамент по делам израильтян за границей при Министерстве иностранных дел прекратили расследование инцидента с похищением, передав материалы в Интерпол.



"Это не криминальная история", — сообщили официальные лица в Израиле.