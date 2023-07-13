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Дело о похищении израильтянина в Эфиопии приняло неожиданный поворот
13.07.2023 19:16 Алина Груднева

Дело о похищении израильтянина в Эфиопии приняло неожиданный поворот

Появились неожиданные подробности о похищении израильтянина в Эфиопии, о котором стало известно 11 июля.

По данным газеты "Исраэль хайом", это оказалось самым обыкновенным мошенничеством.

По словам источников, 79-летний израильтянин инсценировал свое похищение, чтобы вытянуть деньги у членов своей семьи.

Полиция и Департамент по делам израильтян за границей при Министерстве иностранных дел прекратили расследование инцидента с похищением, передав материалы в Интерпол.

"Это не криминальная история", — сообщили официальные лица в Израиле.

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