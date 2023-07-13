Дело о похищении израильтянина в Эфиопии приняло неожиданный поворот
Появились неожиданные подробности о похищении израильтянина в Эфиопии, о котором стало известно 11 июля.
По данным газеты "Исраэль хайом", это оказалось самым обыкновенным мошенничеством.
По словам источников, 79-летний израильтянин инсценировал свое похищение, чтобы вытянуть деньги у членов своей семьи.
Полиция и Департамент по делам израильтян за границей при Министерстве иностранных дел прекратили расследование инцидента с похищением, передав материалы в Интерпол.
"Это не криминальная история", — сообщили официальные лица в Израиле.
הסיפור המופלא של השבוע הזה: בישראל מעריכים כי הישראלי בן ה79 באתיופיה ביים את חטיפתו. המקרה הועבר מבדיקה ישראלית לחקירת האינטרפול.https://t.co/ffJlkatT6W— שירית אביטן כהן Shirit Avitan Cohen (@Shiritc) July 13, 2023