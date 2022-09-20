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Дело о подлодках: полиция установила камеры в доме ключевого свидетеля
20.09.2022 07:19 Ольга Белозерова

Дело о подлодках: полиция установила камеры в доме ключевого свидетеля

12-й канал израильского ТВ сообщил, что полиция установила камеры в доме ключевого свидетеля дела о подлодках. 

Камеры были установлены в доме бывшего заместителя председателя Совета национальной безопасности Авриэля Бар Йосефа.

В прошлом году Бар Йосефу было предъявлено обвинение в причастности к сомнительной сделке на 2 миллиарда долларов по покупке подводных лодок у немецкой судостроительной компании ThyssenKrupp.

Бар Йосефа, в частности, обвиняют в получении взятки от представителя Thyssenkrupp в Израиле.

По информации прессы, камеры в доме свидетеля были установлены когда он находился за решеткой. Полиция вызвала его жену на допрос, чтобы следователи могли получить доступ к их дому, сообщил 12-й канал.

Адвокат Бар Йосефа раскритиковал полицию за "шокирующее" поведение, заявив, что оно нарушает право его клиента на неприкосновенность частной жизни.

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