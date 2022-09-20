



Дело о подлодках: полиция установила камеры в доме ключевого свидетеля

12-й канал израильского ТВ сообщил, что полиция установила камеры в доме ключевого свидетеля дела о подлодках.



Камеры были установлены в доме бывшего заместителя председателя Совета национальной безопасности Авриэля Бар Йосефа.



В прошлом году Бар Йосефу было предъявлено обвинение в причастности к сомнительной сделке на 2 миллиарда долларов по покупке подводных лодок у немецкой судостроительной компании ThyssenKrupp.



Бар Йосефа, в частности, обвиняют в получении взятки от представителя Thyssenkrupp в Израиле.



По информации прессы, камеры в доме свидетеля были установлены когда он находился за решеткой. Полиция вызвала его жену на допрос, чтобы следователи могли получить доступ к их дому, сообщил 12-й канал.



Адвокат Бар Йосефа раскритиковал полицию за "шокирующее" поведение, заявив, что оно нарушает право его клиента на неприкосновенность частной жизни.