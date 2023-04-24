



Дело о педофилии в израильской полиции закончилось мягкими приговорами

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что трое офицеров, занимавших ответственные посты в полиции, обменивались видеоматериалами сексуального характера, касающихся несовершеннолетних, и переписывались кодами, известными им благодаря их работе, чтобы замаскировать свои преступные действия.



Офицеры использовали кодовое название "форма", чтобы выбрать возраст несовершеннолетнего, которого они хотели видеть на видео. Например, "пришли мне форму 8" или "пришли мне форму 10", свидетельствовали о просьбе получить видеозаписи несовершеннолетних в возрасте 8 или 10 лет, и сразу после их получения они распространяли порнографические материалы.



Трое полицейских, жители севера и центра страны, были арестованы после того, как часть переписки попала к следователям МАХАШ, и ввиду большого количества улик было принято решение предъявить им обвинения в совершении нескольких преступлений. Среди прочего, их обвинили в хранении непристойных публикаций с участием несовершеннолетних и их распространении.



Один из полицейских, обвиняемых по этому делу, пытался удалить материалы и тем самым скрыть улики, поэтому в обвинительном заключении ему также было предъявлено обвинение в препятствовании правосудию. По истечении более чем трех лет, в течение которых проходили слушания в суде Хайфы, было принято решение назначить трем обвиняемым относительно мягкие наказания. Только один полицейский был признан виновным в содеянном и приговорен к условному тюремному сроку, а остальные не было признаны виновными в совершении преступления и отделались 200 часами общественно-полезных работ.

