



Дело о коррупции в Минобороны: 26 компаний отстранили от участия в тендерах

Минобороны временно отстранило 26 компаний от участия в тендерах на строительство и ремонт в системе обороны. Причина отстранения - подозрение в связях с организованной преступностью и коррупции.



Подозрения возникли в ходе расследования по делу с участием преступной организации Абу Латиф, которая подозревается в обмане Минобороны с причинением ущерба на сумму около миллиарда шекелей.



Приостановка, которая будет осуществлена ​​немедленно, не позволит компаниям участвовать в существующих и будущих тендерах и в любых закупочных процедурах Министерства обороны, пока не будет принято другое решение.