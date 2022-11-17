



Дело MH17: выводы суда в Гааге

Окружной суд Гааги сделал вывод по делу о сбитом в 2014 году пассажирском самолете рейса MH17 Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом.

По версии суда, получены доказательства того, что обстрел велся с территории, где уже совместно действовали сепаратисты с вооруженными силами РФ против украинских военных.

По версии Фемиды, уже в середине мая в Украине был международный вооруженный конфликт. Обвиняемые, таким образом, не могут сослаться на иммунитет до тех пор, пока РФ не возьмет ответственность за действия сепаратистов.