



Дело MH17: в Гааге назвали виновных

В четверг, 17 ноября, суд в Гааге признал Игоря Стрелкова-Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко, которые считаются в Украине террористами, виновными в уничтожении рейса MH17 в небе над Донецкой областью и убийстве 298 пассажиров.

Россиянин Пулатов был оправдан. По данным Гаагского трибунала, он объявляется невиновным по обоим пунктам. В тюрьму будут помещены лишь трое виновных.

По версии суда, Харченко получил указания перевезти ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет, а также обеспечить его охрану и вывести на точку в районе Первомайского. Он отчитался Дубинскому о применении и вывозе комплекса обратно в РФ. Его признали соучастником по пунктам предъявленного обвинения.

В свою очередь, Дубинский организовал переброску "Бука" из РФ. Он также признан соучастником. А Гиркин на оперативном уровне был главарем "ДНР", советовался с Москвой о военной поддержке и отвечал за сбитие самолетов и вертолетов.