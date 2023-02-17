



Делегацию ЦАХАЛа в Турции принудили сдать оружие

Поисково-спасательную делегацию ЦАХАЛа, прибывшую в пострадавшую от землетрясения Турцию в рамках операции "Оливковые ветви", вынудили сдать оружие.



Об этом сообщает Ynet со ссылкой на подтверждение данной информации со стороны Армии обороны Израиля.



Уточнятся, что турецкие официальные лица сказали израильской команде, что ей придется сдать оружие, поскольку спасатели от других стран прибыли без него, соответственно, и у израильтян его не должно быть.



По данным издания, утверждения делегации о том, что для спасателей из Израиля ситуация отличается от риска для представителей других стран, а также вмешательство посольства в Анкаре, не повлияли на решение местных властей. В итоге, израильтяне сдали оружие, вместо чего им была предоставлена турецкая охрана.

