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21.10.2022 22:08 Юлия Фрилис

Делегация "Росатома" не получила визы для участия в конференции МАГАТЭ

Делегация "Росатома" не получила визы для участия в конференции МАГАТЭ в Вашингтоне, которая состоится 26-28 октября.

"Допускалось очное участие российской делегации, сформированной из представителей руководства "Росатома" и Ростехнадзора. Запросы на получение виз в США для членов делегации были переданы в установленном порядке. По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил", - говорится в заявлении.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев будет участвовать в конференции в формате видеообращения.

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