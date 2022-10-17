



Дебоширка из Рош ха-Аина предстанет перед судом

Жительница Рош ха-Аина предстанет перед судом за нанесение ущерба соседям по дому. Сообщается, что 40-летняя женщина постоянно вступала в конфликты с соседями по дому.



Известно о случаях, когда одного из жильцов дома она назвала "вонючим жидом" , а у двери второго устроила разгром.



Обвинительное заключение подано в суд после двухлетнего конфликта в многоквартирном доме. Соседи долго страдали от поведения женщины, которая ни с кем не может ужиться, но в полицию обратились после недавнего из ряда вон выходящего случая.



Сообщается, что несколько месяцев назад она ударила соседа в лицо, когда тот проходил мимо по лестнице. Чуть позже она поднялась на этаж к другому жильцу, который украсил лестничную клетку двумя картинами и скульптурой, и испортила произведения искусства.



Нанесенный ущерб был оценен в 45 000 шекелей. После такой выходки соседи вызвали полицию. Правоохранителям с трудом удалось попасть в квартиру дебоширки, она отказывалась открывать двери. Полицейские потребовали, чтобы женщина проехала с ними в участок, но она начала оказывать сопротивление, из-за чего офицерам пришлось применить силу.



Женщину обвиняют в двух случаях беспричинного нападения, угрозах, нанесении ущерба имуществу, создании помех полицейскому во время исполнения служебных обязанностей и применении силы и угроз во время задержания.