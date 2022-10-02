



Давка после футбольного матча в Индонезии: больше 100 жертв

По меньшей мере 129 человек погибли и около 180 получили ранения в результате давки, которая возникла во время беспорядков после футбольного матча в Индонезии.



Инцидент произошел после матча между клубами "Арема" и "Персебайя Сурабая", сообщает Jerusalem Post. "Арема" потерпела поражение, после чего болельщики проигравшей команды ворвались на поле.



На место прибыла полиция, применила слезоточивый газ, возникла давка, многие пострадали от удушья.



Индонезийская высшая лига BRI Liga 1 приостановила игры на неделю. Было начато расследование.



