



Давка на концерте в Лондоне: один человек погиб, двое тяжело ранены

В результате давки три человека получили серьезные травмы. В субботу одна женщина скончалась, а двое других остаются в критическом состоянии после травм, предположительно полученных во время переполненного концерта в одном из ведущих музыкальных заведений Великобритании, сообщила лондонская полиция.



Большая толпа попыталась прорваться на концерт нигерийской певицы Afrobeats и автора песен Асаке, в столичном зале O2 Academy Brixton, что вынудило экстренные службы вмешаться и принудительно закончить концерт раньше времени.



Аде Аделекан, командир лондонской полиции, заявила, что власти начали расследование и что оно будет "настолько тщательным и настолько "судебным", насколько это необходимо". Она также сообщила, что еще один человек был задержан в связи с нападением на сотрудника полиции.



В общей сложности восемь человек были доставлены в больницу после концерта.



Этот инцидент привел к отмене концерта, последнего из трех аншлаговых концертов 27-летней Асаке, чей долгожданный дебютный альбом в этом году был хорошо принят как в Великобритании, так и в США. Лондон является домом для большой африканской общины, и жанр Afrobeats становится все более популярным в столице в последние годы, и артисты часто собирают полные залы.

