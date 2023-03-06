



Давка на концерте GloRilla в Нью-Йорке: один человек погиб, девять ранены

Звуки, похожие на выстрелы, на рэп-концерте в Рочестере, штат Нью-Йорк, заставили толпу ринуться к выходам. В результате возникшей давки один человек погиб и девять получили ранения, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщила полиция.



"У нас нет никаких доказательств выстрелов или того, что кто-то был застрелен или получил огнестрельное ранение на месте происшествия", — заявил начальник полиции Дэвид Смит на брифинге в понедельник.



По словам Смита, когда концерт в Rochester's Main Street Armory закончился сразу после 23:00, люди, выходящие из зала создали опасную давку. По его словам, когда полиция смогла проникнуть внутрь, были обнаружены три женщины с тяжелыми травмами.



По данным полиции, 33-летняя женщина скончалась в больнице, а две других находятся в критическом состоянии в понедельник. По словам Смита, еще семь человек также были доставлены в больницы, их травмы не представляют опасности для жизни.



"То, что вчера началось как ночь живой музыки и веселья для исполнителя GloRilla, закончилось трагедией", — сказал начальник полиции.



По словам Смита, хотя доказательств стрельбы нет, полиция расследует несколько возможных причин смертельной давки, в том числе "возможно, размер толпы, выстрелы, перцовый баллончик и другие способствующие факторы".



Мэр Рочестера Мейлк Эванс назвал инцидент "трагедией эпических масштабов" и пообещал тщательное расследование.



"Мы собираемся привлечь виновныхк ответственности за то, что произошло прошлой ночью, и точка", — сказал Эванс.



Глорилла, уроженка Мемфиса, чья песня 2022 года FNF (Let's Go) с Hitkidd была номинирована на Грэмми за лучшее рэп-исполнение, написала в Твиттере, что "молится, чтобы все были в порядке".