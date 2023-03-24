



Дания пригласила хозяев "Северного потока" поднять найденный объект возле трубы

Дания пригласила подконтрольного России оператора газопровода "Северный поток-2" помочь поднять неидентифицированный объект, найденный вблизи единственного неповрежденного газопровода на дне Балтийского моря. Об этом сообoftn Reuters.



Датское энергетическое агентство пригласило компанию Nord Stream 2 AG, владеющую трубопроводом, принять участие в операции.

"С целью дальнейшего выяснения природы объекта власти решили спасти его с помощью Министерства обороны Дании", – говорится в заявлении энергетического агентства страны.

Оператор трубопровода контролируется российской государственной газовой компанией "Газпром".



Власти оценили, что "объект не представляет непосредственной угрозы безопасности", сообщает датское агентство.



На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что судно, арендованное "Газпромом", обнаружило объект, похожий на антенну, примерно в 30 км от мест взрывов.