



Он дал мне кетамин и изнасиловал. Шокирующие показания жертвы торговца алмазами



В окружном суде Тель-Авива продолжается процесс над алмазным магнатом и бизнесменом Исраэлем Ором, обвиняемым в изнасиловании и сексуальных преступлениях против молодых женщин. На недавнем слушании были обнародованы шокирующие показания одной из заявительниц.



Согласно показаниям 20-летней молодой женщины, она познакомилась с Ором, когда проводила время со своими друзьями в отеле в Эйлате. По ее словам, друг познакомил их на фестивале Grounder, после чего группа продолжила веселиться в отеле. В какой-то момент девушка подошла к Ору и попросила у него наркотики. Тот отвел ее в номер и дал кетамин.



"После употребления наркотиков я почувствовала слабость, до такой степени, что не могла двигаться. Я была парализована", - повторяла она в своих показаниях. По ее словам, Ор воспользовался ее положением и изнасиловал ее. "Он сказал мне "какая ты сексуальная", - рассказала она следователям, - я разрыдалась, тогда он разозлился и вышел из комнаты. Он оставил меня там голой".



Молодая женщина добавила в своих показаниях, что после изнасилования она вышла из комнаты, собрав остатки сил. "Я думала, что умру, - сказала она, - я не могла двигать руками и ногами. Я вышла из комнаты с головокружением, я пыталась держаться за людей, чтобы не упасть, я не могла стоять". Ее друзья заявили, что она пришла к ним в номер рано утром в тяжелом состоянии. "Она ползла, она едва могла себя поднять", - описал один из них следователям, - "она плакала и заикалась, что Исраэль Ор изнасиловал ее".



По мере развития расследования была проведена очная ставка, в ходе которой молодой человек утверждал, что знал ее по предыдущим свиданиям и что она употребляла наркотики. Позднее он изменил свою версию и отрицал, что давал ей наркотики или прикасался к ней.



Как уже упоминалось, во время последнего слушания по его делу были оглашены показания, а также выдержки из дневника той же заявительницы. "Он был на мне сверху, я чувствовала его бороду. Я была парализована", - написала она там.



Судья Цион Кафах, который рассмотрел просьбу обвинения оставить Ора под стражей до окончания судебного разбирательства, отметил, что Ор "угощал" заявительницу наркотиком, изменяющим сознание, но сам такой наркотик не принял. Он также отметил, что Ор воспользовался разницей в возрасте, своим статусом и финансовыми возможностями.







