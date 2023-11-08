



Дагестан и Узбекистан готовятся к антисемитским погромам

В Дагестане и Узбекистане готовятся к возможным антисемитским атакам на еврейские объекты.



Как сообщили в российских пабликах, глава Дагестана Сергей Меликов провел переговоры с руководством федеральных силовых ведомств и попросил их о поддержке из-за антисемистских акций в регионе.



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В свою очередь, в Узбекистане установили круглосуточную охрану возле 10-ти синагог, а также блокпосты вокруг еврейского кладбища в городе Коканде.