Дагестан и Узбекистан готовятся к антисемитским погромам
В Дагестане и Узбекистане готовятся к возможным антисемитским атакам на еврейские объекты.
Как сообщили в российских пабликах, глава Дагестана Сергей Меликов провел переговоры с руководством федеральных силовых ведомств и попросил их о поддержке из-за антисемистских акций в регионе.
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В свою очередь, в Узбекистане установили круглосуточную охрану возле 10-ти синагог, а также блокпосты вокруг еврейского кладбища в городе Коканде.