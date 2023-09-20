



Да ты ещё и за Путина: В России стали нападать на участников войны

Один из последних резонансных инцидентов произошел в начале сентября в Батайске Ростовской области. Жертвами и пострадавшими в нескольких случаях оказались бывшие вагнеровцы. Об этом пишет “Радио Свобода”.



По словам родственников избитого наемника, конфликт сначала носил “бытовой характер”, но “обострился” после упоминания войны в Украине.

“Слава ему единственное сказал: ты чего зыришь? Тот ему не ответил и через несколько минут из кафе, как саранча, выбежало человек двадцать. Сына начали избивать. Он спортивный и крепкий, смог встать на ноги и сказал им: пацаны, я на фронте вас защищаю. Последовало: ах, ты ещё и СВО-шник, да ты за Путина!”, – рассказала мать пострадавшего.



Затем провластные издания стали описывать драку как нападение “на этнической почве”: “Следком задержал кавказца, избившего русского военного в Батайске, но только одного – остальная толпа извергов до сих не привлечена к ответственности”.



Этнический конфликт искали и в двойном убийстве под Туапсе в Краснодарском крае. В августе двух человек там забили до смерти камнями. Один из убитых оказался бывшим наемником ЧВК “Вагнер”. Впрочем, в местных СМИ возникла версия криминальных разборок.



“Якобы они занимались рэкетом в Туапсинском районе и что-то не поделили с другим местным кланом”, – написал “Краснодар онлайн”.



Эти инциденты схожи между собой не мотивами нападавших, а поведением бывших наемников, полагают некоторые комментаторы.



“Преступники из “Вагнера” ведут себя вызывающе и агрессивно, поэтому находят ответную агрессию к себе самим”, – считает активист Вотановский.



Ему вторит политолог Преображенский: “Большая часть населения всегда относилась к ним плохо, а после смерти владельца ЧВК Евгения Пригожина появилось ощущение, что можно это открыто демонстрировать”.



По мнению аналитиков, не исключено, что число подобных конфликтов будет расти.