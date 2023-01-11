



Cудья накормил религиозных заключенных едой из своего кабинета

Cудья Давид Шауль Габай Рихтер из Иерусалимского суда по делам несовершеннолетних во вторник вынес еду из своего кабинета и раздал ее трем арестованным несовершеннолетним, которые не были обеспечены питанием в соответствии с их религиозными требованиями.



Требования были выдвинуты в начале слушаний адвокатами несовершеннолетних, адвокатами Нати Ром и Даниэлем Шимсилашвили, которые представляют интересы организации “Хонну”. Адвокаты, узнавшие от мальчиков, что полиция долго не обеспечивала их едой, поставили судью в известность об этом.

Адвокаты также сообщили, что несовершеннолетних содержали и водили в наручниках по общественным местам. Судья Габай Рихтер приказал снять с задержанных наручники, вынес еду из своего кабинета и раздал мальчикам.



В судебном заседании судья отклонил ходатайство шиитского суда о продлении их содержания под стражей на 4 дня и а двух несовершеннолетних постановил освободить в этот же день, а еще одного – в среду на ограничительных условиях. Все трое подозреваются в участии в конфронтации с арабами несколько недель назад.



Адвокаты Даниэль Шимсилашвили и Нати Ром заявили: “Мы приветствуем решение суда об освобождении нашего клиента вопреки просьбе Высокого суда о продлении срока их содержания под стражей на четыре дня. Мы сожалеем, что власти нарушили основные права, установленные законодательством – перевозка несовершеннолетних в наручниках в общественном месте и не обеспечение питанием согласно индивидуальным требованиям.



“К сожалению, это не исключительный случай, полиция должна понимать, что она не выше закона. К тому же, общественность не должна выплачивать компенсационные иски в результате халатности властей и несоблюдения закона”, – заключили юристы.