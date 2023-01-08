



Cтолкновение поездов метро в Мехико: погибла женщина, пострадали 57 человек

По меньшей мере, один человек погиб в результате столкновения поездов в метро Мехико утром 7 января, пишет Reuters.



Как сообщили в службе безопасности, в утренней аварии скончалась молодая женщина и 57 человек получили ранения.



"Четверо других, оказавшихся в ловушке в одном вагоне на линии 3, были спасены", – говорится в сообщении.



Поезда столкнулись в тоннеле между станциями Потреро и Ла-Раза столичного метрополитена.



Метро Мехико, открытое в 1969 году, охватывает 226 километров со 195 станциями на 12 разных линиях. Отмечается, что метрополитен мексиканской столицы неоднократно критиковали из-за отсутствия технического обслуживания.