



CSIS: РФ ставит исторический антирекорд потерь в Украине

Потери армии РФ в Украине достигли исторического антирекорда со времен Второй мировой войны. Суммарно они превышают все те, что были зафиксированы во всех вооруженных конфликтах, начиная с 1945 года – после окончания Второй мировой.



Об этом говорится в докладе американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).



Так, по оценке экспертов Центра, общие потери России в Украине убитыми и ранеными составляют от 200 до 250 тысяч человек. Эта цифра включает российскую армию, наемников разных ЧВК, в том числе и "Вагнера", боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".



Наибольшие потери после окончания Второй мировой войны Советский Союз понес в Афганистане – 14-16 тысяч. В Чечне российские потери колеблются от 12 до 25 тысяч. С 2014 года и до полномасштабного вторжения на Донбассе погибли около 6-7 тысяч российских военных.



Кроме того, аналитики CSIS отмечают, что темп потерь РФ в Украине значительно превышает темп потерь в предыдущих конфликтах. Так, Россия в течение первого года полномасштабной войны в Украине теряла в среднем от 5 до 5,8 тысячи военных в месяц.



Для сравнения: в Чечне эта цифра колебалась от 95 до 185 солдат, а в Афганистане – от 130 до 145 солдат в месяц.



CSIS отмечает, что один из ключевых просчетов России - это поддержка населения. Москва считала, что украинцы не будут поддерживать нынешнюю власть и президента Владимира Зеленского.



В свою очередь успех Украины связан с военными инновациями, в частности с использованием дронов, современных систем связи и оружия, а также данных, полученных от гражданских.



Отметим, что свои данные Генеральный штаб ВСУ публикует постоянно. Так, только за месяц войны армия РФ потеряла 7 самолетов, 4 вертолета, 77 ракет и 21 470 российских солдат. Общие же боевые потери противника с 24.02.22 по 01.03.23 (ориентировочно) составили 149 890.



По данным первого заместителя министра обороны, генерала-лейтенанта Александра Павлюка, общие боевые потери противника за февраль составили:



 личного состава 21 470 человек ликвидировано,

 танков – 186 единиц,

 боевых бронированных машин – 256 единиц,

 артиллерийских систем – 186 единиц

 РСЗО – 21 единица,

 средств ПВО – 26 единиц,

 самолетов – 7 единиц,

 вертолетов – 4 единицы,

 БПЛА оперативно-тактического уровня – 104,

 крылатых ракет – 77,

 кораблей /катеров – 0 единиц,

 автомобильной техники и автоцистерн – 196 единицы,

 специальной техники – 30.