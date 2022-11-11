



CNN: ВМС Росии готовятся к испытаниям ядерной торпеды

Российские военно-морские корабли готовятся к возможному испытанию новой торпеды с ядерной силовой установкой.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, непосредственно знакомого с ситуацией.



По информации издания, среди кораблей, принимавших участие в подготовке, была модифицированная для специальных операций подводная лодка с крылатыми ракетами "Белгород", способная запускать беспилотные подводные аппараты, в том числе торпеду "Посейдон".



На прошлой неделе было замечено, что суда покидают полигон в Арктическом море и возвращаются в порт, не проведя испытания. США считают, что россияне могли столкнуться с техническими трудностями.



Официальные лица США заявили, что Россия может попытаться снова испытать торпеду, но отмечают, что вода в районе испытаний вскоре начнет покрываться льдом, что ограничит окно для операций.



Отмечается, что испытание привело бы к еще большему обострению напряженности в отношениях с США.