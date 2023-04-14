



Циклон Ильза: Мощный шторм обрушился на Западную Австралию

Мощный циклон обрушился на Западную Австралию как шторм пятой категории, установив рекорд скорости ветра, но сохранив густонаселенные районы от серьезного ущерба.



Сильный тропический циклон Ильза обрушился на штат недалеко от Порт-Хедленда, крупнейшего в мире центра экспорта железной руды, незадолго до полуночи (17:00 BST).



Шторм был понижен до второй категории, но предупреждения для некоторых внутренних населенных пунктов остаются в силе.



Циклон стал самым сильным за последние 14 лет.



Синоптик Бюро метеорологии (BOM) Тодд Смит сказал, что поздний юго-восточный сдвиг на пути шторма означает, что "Порт-Хедленд прошлой ночью увернулся от пули".



Мэр Порт-Хедленда Питер Картер описал звук ветра, обрушивающегося на город, как "очень жуткий и необычный" и "похожий на товарный поезд".



Официальные лица заявили, что шторм теперь движется на восток, и предупредили местных жителей, чтобы они сохраняли бдительность.



Одна известная местная таверна, лежащая прямо на пути шторма, — придорожная закусочная Pardoo — понесла "большой ущерб", сообщили ее владельцы в Facebook.



Но до сих пор не было никаких сообщений о травмах людей, и вся критически важная инфраструктура не пострадала от циклона, сказал начальник пожарной охраны региона.



"Как только мы сможем доставить экипажи на землю и вертолеты в воздух… мы двинемся вдоль побережья, чтобы осмотреть дороги и другую критически важную инфраструктуру", — сказал Питер Саттон Австралийской радиовещательной корпорации (ABC).



Ветер со скоростью 135,5 миль в час (218 км/ч) был зарегистрирован во время шторма на острове Бедаут недалеко от побережья, установив предварительный 10-минутный рекорд устойчивого ветра для Австралии.



Предыдущий рекорд составлял 120,5 миль в час (194 км/ч) — скорость ветра была зафиксирована, когда циклон "Джордж" обрушился на страну в 2007 году.



По словам Бюро метеорологии (BOM), поскольку очень разрушительные ветры Ильзы перемещаются вглубь суши, прогнозируется, что шторм еще больше ослабнет в течение ночи до субботы.



По мере приближения циклона жители Порт-Хедленда в последнюю минуту готовились, упаковывая мешки с песком и защищая дома и предприятия.



Сообщается, что корабли, в том числе перевозчики железной руды, были выведены из гавани Порт-Хедленда по мере приближения шторма.



Последним циклоном пятой категории, обрушившимся на Вашингтон, был циклон Лоуренс в 2009 году. Двумя годами ранее другой шторм пятой категории, циклон Джордж, унес жизни трех человек, пронесшись через шахтерские поселки к югу от Порт-Хедленда.



Major population centres in our north west have dodged a catastrophe, as the most powerful cyclone in West Australian history tracks inland tonight.



Wind gusts from Cyclone Ilsa exceeded 280 kilometres an hour - the highest ever recorded by the Bureau. @ezrdh #9News pic.twitter.com/FZbinJMDh6 — 9News Perth (@9NewsPerth) April 14, 2023