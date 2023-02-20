



Циклон "Фредди": Маврикий прекращает полеты, Мадагаскар готовится к наводнениям

В понедельник, 20 февраля, Маврикий приостановил полеты и закрыл свою фондовую биржу, поскольку тропический ураган Фредди приближается к острову через Индийский океан. Аварийные бригады готовятся к проливным дождям, наводнениям и оползням в четырех регионах Мадагаскара, сообщает Reuters.



По словам метеорологической службы, ураган, скорость ветра которого достигают 120 км в час, представляет "прямую угрозу" для Маврикия. Шторм может вызвать затопление побережья в районах риска, поэтому метеослужба строго рекомендует судам не выходить в море.



По данным службы, циклон может пройти на расстоянии до 120 км к северо-северо-западу от острова ближе к вечеру.



Власти острова Мадагаскар — примерно в 1130 км к западу от Маврикия в направлении побережья Африки — заявили, что к вечеру вторника эпицентр урагана накроет территорию между Маханоро на востоке и Манакарой на юго-востоке.



"Нас ждут проливные дожди, поднятие уровня моря от очень высокого до огромного и значительный риск затопления прибрежных районов. Следует особенно опасаться в районах вокруг эпицентра урагана", — сообщила метеорологическая служба Мадагаскара.



Официальные лица добавили, что правительственный офис по ликвидации последствий стихийных бедствий уже отправил необходимое снаряжение и предметы снабжения в четыре района, которые, скорее всего, пострадают.



Мадагаскар периодически сталкивыается с подобными стихийными бедствиями. В январе тропический шторм Ченесо унес жизни 33 человек на Мадагаскаре.



