



ЧВК "Вагнера" обвиняют в исчезновении российских солдат

Частная военная компания "Вагнера", основанная российским олигархом Евгением Пригожиным, неоднократно обвинялась в военных преступлениях. Группа привлекла международное внимание после того, как Россия начала вторжение в Украину в феврале 2022 года. Наемники "Вагнера" сражались на стороне российских войск, сыграв важную роль в попытке захватить украинский город Бахмут.



Согласно оценке Института изучения войны (ISW), опубликованной в среду, члены группы Вагнера, причастны к исчезновению 100 российских военнослужащих, которые с пятницы числятся пропавшими без вести.



"Российские источники сообщили, что 100 военнослужащих РФ были переброшены на неустановленный полигон в Луганской области после того, как группа "Вагнера" пригрозила им расправой за отказ подписать контракты 7 апреля", — говорится в оценке.



Согласно сообщению Telegram, один из российских солдат якобы смог поговорить с родственниками, прежде чем исчез.



"Нас уже гонят под автоматы, все, тут началось давление. Приехали представители ЧВК "Вагнера" с оружием, их около 30. какая-то свалка", - сказал военнослужащий родным в телефонном разговоре. - "У нас забрали знаки отличия, офицеров нет, завезли людей с оружием, а телефоны, я так понимаю, отберут, и мы не сможем выйти на связь".



Действия группы "Вагнера" во время битвы за Бахмут вызвали бурю негодования в социальных сетях. Его силы в очередной раз обвинили в военных преступлениях после того, как появились видеозаписи, на которых видны останки головы украинского солдата на пике в неустановленном районе Бахмута.



Наемников "Вагнера" также обвиняли в нарушениях прав человека в других странах, в том числе в Мали, где ООН призвала к расследованию возможных международных преступлений. Некоторые из преступлений, заявленных ООН, включают "тревожные сообщения об ужасных казнях, массовых захоронениях, пытках, сексуальном насилии, грабежах, произвольных задержаниях и насильственных исчезновениях".

