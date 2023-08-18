



Чуть не умер: Британец госпитализирован после того, как сдержал желание чихнуть

34-летний британец был госпитализирован с "дискомфортом в области шеи" после того, как сдержал желание чихнуть. Из-за этого в горло попал воздух, который вызвал разрыв. По мнению врачей пациент чудом избежал летального исхода. Об этом пишет CNN.



“Пациент почувствовал “хлопок” в шее, которая опухла с двух сторон после того, как попытался держал желание чихнуть, зажав нос и рот закрытыми”, – говорится в сообщении медиков.



По их словам, парень начал замечать странные симптомы, включая боль при глотании и изменение голоса, что заставило его обратиться за медицинской помощью. Рентгеновский снимок показал, что потоки воздуха попали в ткани горла мужчины, то есть он фактически разорвал себе горло. Отмечается, что такой тип повреждения обычно возникает в результате травмы, хирургического вмешательства или инфекции.



“К счастью, это была очень маленькая перфорация, и операция не понадобилась – оказалось достаточно курса антибиотиков. Во время лечения пришлось использовать зонд для кормления”, – рассказал изданию доктор Вандин Ян.



При последующем наблюдении в течение двух месяцев у пациента “не было никаких рецидивов или осложнений”.