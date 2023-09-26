



Чурка ты, Россия для русских: Мобилизованного осетина избили и пытали россияне

Арсен Темираев – солдат из 71 полка родом из Северной Осетии – пожаловался, что на него напали “свои”, сотрудники военной полиции.



24 сентября в оккупированном Токмаке Запорожской области, по словам Арсена, его избили из-за местной жительницы, которая обвинила Темираева и его сослуживцев в изнасиловании и педофилии (сами военные всё отрицают).



“Нас как свиней положили лицами в пол. Били прикладами. Когда я лежал на полу рядом с моих ухом выстрелили из автомата. Я думал, что нацисты по ту сторону. Оказывается, они внутри нас. Сотрудник полиции спрашивал, кто ты по национальности. Я ответил, что осетин. “Чурка ты ё*аная. Россия для русских”. Было обидно”.



Глава Северной Осетии Меняйло пообещал разобраться и позже прокомментировал видео.



"Формальным поводом назвали якобы заявление некоей женщины – местной жительницы, которая обвинила парней в извращениях по отношению к ее детям. Наши ребята из батальонов "Шторм.Осетия" и "Алания" связались с командирами на местах. Выяснилось, что конфликт между военнослужащими 3 батальона 71 полка и Военной Полиции 70 полка действительно произошёл. Сейчас идёт разбирательство. Каждый из виновных понесет наказание!", – написал Меняйло.