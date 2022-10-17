



Чудовищное убийство во Франции: тело девочки нашли в чемодане

В Париже нашли тело 12-летней девочки в чемодане возле дома, где она проживала с родителями.

По данным The Guardian, полиция Франции начала расследование убийства.

В пятницу жертва не вернулась после школы домой, о чем полиции сообщил ее отец.

По версии следствия, 12-летнюю Лолу перед смертью изнасиловали и пытали.

В понедельник двое подозреваемых, 24-летняя женщина и 43-летний мужчина, предстали перед судом. Еще двоих допрашивает полиция.

Возбуждено уголовное дело по факту "изнасилования, совершенного с применением пыток и варварства" и "сокрытия трупа".

Главного подозреваемого арестовали в субботу во время прогулки с 21-летней сестрой. Камеры видеонаблюдения зафиксировали женщину вместе с жертвой в пятницу, когда Лола вышла из школы. По словам местных жителей, в тот же день они видели женщину, толкающую большой пластиковый чемодан, который был оставлен во внутреннем дворе многоквартирного дома, где жила девочка.

Тело было связано. Его нашел бездомный. Судмедэксперты сообщили, что обнаружили раны на горле. По версии прокуратуры, девочка задохнулась.

По данным полиции, главный подозреваемый был безработным, жил на улице и страдал от психического расстройства.