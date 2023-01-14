



Чудом выжил: солдат пытался разнять групповую драку в Рамат-Авиве

Солдат пытался разнять драку между мальчиками в Тель-Авиве - и подвергся жестокому избиению.



Полиция Тель-Авива начала расследование сегодня вечером после получения сообщения о драке с большим количеством участников в сквере на улице Элиягу Хаким в Тель-Авиве, в ходе которой был ранен 18-летний солдат, житель Тель-Авива.



Полиция сообщила, что, согласно подозрениям, драка началась, когда солдат пытался разнять двух подростков. Через некоторое время после того, как он покинул сквер, прибыл один из подозреваемых вместе с несколькими людьми в масках, и они атаковали его. Полиция сообщила, что один из участников нападения, 15-летний подросток из Тель-Авива, был доставлен на допрос.



В посте, написанном группой "Рамат-Авив Гимель" в Facebook и распространенном в Интернете, сестра солдата рассказала об инциденте: "Вчера вечером мой брат пошел погулять с друзьями. Он увидел драку между несколькими соседскими подростками и подошел, чтобы разнять их и помирить. Все закончилось, все поприветствовали друг друга, и мой брат и его друзья продолжили путь в сторону Ган Бир.



"Через десять минут приехали семь подростков из района, ехавшие на электрических велосипедах, в масках. Они опрыскали моего брата и его друзей слезоточивым газом, достали электрошокер и били моего брата током, пока он не упал на пол. После этого все семеро избили его, и пока он лежал на земле, один из них достал японский нож и разрезал ему лицо от уха до уха, фильм ужасов.



"Мой брат успел позвонить родителям, приехала скорая помощь, и ему оказали помощь в травмпункте и реанимации. Он потерял много крови. Это была просто попытка убийства группой садистов, мой брат чудом остался жив".