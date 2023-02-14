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Чудо в Турции: троих человек удалось спасти через 198 часов
14.02.2023 12:55 Алина Груднева

Чудо в Турции: троих человек удалось спасти через 198 часов

В Турции спасателям удалось спасти живыми из-под руин здания, разрушенного в результате мощного землетрясения, еще троих человек.

Об этом сообщает Reuters.

Среди спасенных оказались два 18-летних мальчика. Их достали из-под завалов в Кахраманмараше.

Долгожданного спасения в ловушке они ждали 198 часа после разрушительного землетрясения. Между тем, число жертв в результате стихийного бедствия уже превышает 37 тысяч человек, и, как ожидается, оно продолжит расти.
 

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