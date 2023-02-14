



Чудо в Турции: троих человек удалось спасти через 198 часов

В Турции спасателям удалось спасти живыми из-под руин здания, разрушенного в результате мощного землетрясения, еще троих человек.



Об этом сообщает Reuters.



Среди спасенных оказались два 18-летних мальчика. Их достали из-под завалов в Кахраманмараше.



Долгожданного спасения в ловушке они ждали 198 часа после разрушительного землетрясения. Между тем, число жертв в результате стихийного бедствия уже превышает 37 тысяч человек, и, как ожидается, оно продолжит расти.

