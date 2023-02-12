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Чудо в Турции: младенца спасли из-под обломков спустя 139 часов
12.02.2023 21:40 Алина Груднева

Чудо в Турции: младенца спасли из-под обломков спустя 139 часов

На юге Турции спасателям удалось извлечь живым из-под обломков обрушившегося здания семимесячного ребенка через 139 часов после землетрясения.

Об этом сообщает ВВС.

Спасатели не смогли сдержать эмоций, когда спасли малыша. В свою очередь, в провинции Хатай через 147 часов после обрушения здания из-под завалов спасли 12-летнюю девочку.

По последним данным, общее число жертв смертоносного землетрясения в Турции и Сирии перевалило за 33 тысячи человек. Поиски выживших продолжаются. Про прогнозом количество погибших удвоится.

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