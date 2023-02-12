



Чудо в Турции: младенца спасли из-под обломков спустя 139 часов

На юге Турции спасателям удалось извлечь живым из-под обломков обрушившегося здания семимесячного ребенка через 139 часов после землетрясения.



Об этом сообщает ВВС.



Спасатели не смогли сдержать эмоций, когда спасли малыша. В свою очередь, в провинции Хатай через 147 часов после обрушения здания из-под завалов спасли 12-летнюю девочку.



По последним данным, общее число жертв смертоносного землетрясения в Турции и Сирии перевалило за 33 тысячи человек. Поиски выживших продолжаются. Про прогнозом количество погибших удвоится.