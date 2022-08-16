



Чубаров: сообщают о "точном попадании по воинской части россиян"

Один из лидеров Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров написал, что с временно оккупированного Крыма сообщают о "точном попадании по воинской части россиян в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района".



Позже он обновил информацию и сообщил, что "попали в хранилище боеприпасов, звуки от взрывов далеко прокатываются по степи".



Как известно, в Джанкойском районе Крыма утром 16 августа слышны взрывы и виден огонь. Местные слышали громкие "хлопки". С разных точек виден черный дым.



По предварительной информации, взрыв произошел в районе села Майское вблизи Джанкоя. Местные жители публикуют видео пожары на территории трансформаторной подстанции.