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Чтобы не украли бедуины: В ходе показательных учений целый батальон охранял цели
19.09.2022 07:37 Аркадий Бочаровский

Чтобы не украли бедуины: В ходе показательных учений целый батальон охранял цели



Военный корреспондент газеты Едиот Ахронот Йоси Йешуа сообщил подробности о показательных учениях на полигоне Цеелим, в которых принимали участие офицеры Генштаба ЦАХАЛа.

Йешуа пишет: "Все, что вам надо знать о потере контроля над Негевом. Во время учений целый батальон и еще несколько рот должны были охранять цели с тем, чтобы их не украли банды бедуинов. Речь идет о показательных учениях по управлению огнем, в которых принимали участие офицеры генеральных штабов из многих стран мира”.

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