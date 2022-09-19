



Чтобы не украли бедуины: В ходе показательных учений целый батальон охранял цели





Военный корреспондент газеты Едиот Ахронот Йоси Йешуа сообщил подробности о показательных учениях на полигоне Цеелим, в которых принимали участие офицеры Генштаба ЦАХАЛа.



Йешуа пишет: "Все, что вам надо знать о потере контроля над Негевом. Во время учений целый батальон и еще несколько рот должны были охранять цели с тем, чтобы их не украли банды бедуинов. Речь идет о показательных учениях по управлению огнем, в которых принимали участие офицеры генеральных штабов из многих стран мира”.