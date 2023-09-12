



Что стоит за линчем в Петах-Тикве. Подробности



Утром 12 сентября были арестованы четыре подростка по подозрению в причастности к серии инцидентов жестокого насилия в Петах-Тикве. Четверо подростков в возрасте от 14 до 17 лет были доставлены для проведения расследования после того, как в социальных сетях было распространено жестокое видео расправы с мальчиком одном из парков Петах-Тиквы. Предполагается, что из-за ошибки в опознании мальчики посчитали, что он является членом конкурирующей банды, которая уже была замешана в предыдущих случаях насилия.



Согласно подозрениям, избитый мальчик был знаком с группой подростков, участвовавших в предыдущем нападении, включавшем угрозы оружием, но не участвовал в нем. Он вообще не живет в Петах-Тикве, а приехал в город района Ха-Шфела. После инцидента он был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи, вчера был выписан и с тех пор живет у родственников в районе Ха-Шарон. Он происходит из семьи с социальными проблемами, его отец - освободившийся заключенный, а у матери - плохое здоровье.



После избиения семьи двух банд подростков из Петах-Тиквы пытались "закрыть инцидент между ними" и просили не привлекать полицию. Некоторые из участников инцидента известны муниципальному отделу образования и молодежному отделу полиции из-за истории инцидентов с применением насилия. Ожидается, что мэр Рами Гринберг приедет в школу, где они учатся, для беседы с персоналом и учениками, и будет проведено экстренное обсуждение в городском родительском комитете.



На другой видеозаписи, на которой, предположительно, запечатлен предыдущий инцидент с применением насилия между этими группами, видно, как другой мальчик сидит на коленях, а несколько мальчиков угрожают ему помповым пистолетом. "Подними голову", - говорит один из мальчиков и требует, чтобы мальчик извинился. "Что ты сделал", - добавляют другие, после чего записывается, как один из мальчиков бьет его по лицу.



Четверо подозреваемых будут доставлены сегодня на слушания по продлению срока содержания под стражей, одновременно с этим продолжается расследование дела. Командир полицейского участка Шарон Нати Гор подчеркнул, что "расследование продолжается, и в настоящее время мы разыскиваем дополнительных подозреваемых, причастных к этому делу, и рекомендуем им как можно скорее явиться с повинной".



На документах, послуживших основанием для начала расследования, видно, как мальчик сидит на скамейке на общественной площадке, а группа мальчиков энергично избивает его, не переставая. Мальчик просит оставить его в покое и даже пытается убежать от них, но они продолжают свои действия. Некоторые даже записывают происходящее на телефон.



"Ложись на пол, скажи, что ты шлюха, скажи, что ты шлюха", - кричали нападавшие, одновременно нанося ему удары палками. На записи видно, как мальчики бьют его электрошокером. "Моя мама в больнице", - умолял мальчик прекратить избиение, но тщетно.









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