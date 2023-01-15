



Что сейчас происходит в Днепре: число жертв растет, спасатели творят чудеса

В Днепре продолжается спасательная операция. На данный момент из-за попадания российской ракеты в жилой дом число погибших возросло до 21 человека, среди которых ребенок.



"21 погибший, 1 ребенок. Ранены 73 человека, из них - 14 детей. Спасены 38 человек, из них - 6 детей. В настоящее время разыскивается 35 человек", - сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.



На месте происшествия спасатели с помощью дронов осматривают труднодоступные места. Во время одного из таких осмотров приняли решение о «минуте тишины» и из-под завалов услышали голос человека. Сейчас его пытаются деблокировать.



Позже стало известно, что ГСЧС удалось спасти женщину, чей голос был слышен из-под завалов.



Сотрудники ГСЧС помогают не только людям, но и животным. Так им удалось спасти из фасада полуразрушенного здания кота по кличке Кузя.



Тем временем жильцы разрушенного дома в Днепре разбирают руины квартир, ищут уцелевшие вещи. В соседних подъездах люди заклеивают окна, которые повредила ударная волна.

