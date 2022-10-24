



Что сделала москвичка, застукав мужа-нигерийца с любовницей

В Москве жена застукала мужа с любовницей и вызвала в квартиру полицию. Чтобы отомстить, она сдала бывшего с наркотиками, рассказывает телеграм-канал Baza.



Самый неудачный вечер в жизни 28-летнего Кристиана из Нигерии случился 19 октября. В тот день он решил рискнуть и позвал к себе любовницу, пока жены нет дома. Вечером супруга неожиданно вернулась и вскипела от увиденного — женщина решила отомстить по-крупному. Она вызвала полицейских и рассказала им, что Крис держит дома марихуану.



Оперативники пригласили понятых, и парень показал, где у него лежат наркотики. К несчастью полицейских, марихуаны оказалось маловато — всего 0,8 грамма. По российским законам это не тянуло на уголовное дело. Кристиана доставили в ОВД и составили на него административный протокол за незаконный оборот наркотических средств. Парню грозит штраф или административный арест, а если полицейские докажут, что он угощал любовницу, — ещё и уголовное дело о сбыте.



А после — долгий и неприятный бракоразводный процесс.