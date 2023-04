Что мы знаем об утечке документов Пентагона

Утечка строго засекреченных документов Пентагона раскрыла новые подробности об отношениях Соединенных Штатов с союзниками и другими сторонами и спровоцировала расследование Министерства юстиции, пишет Axios.



Пока официальные лица все еще оценивают достоверность документов, межведомственные усилия предпринимаются для определения того, какое влияние утечка может оказать на национальную безопасность США.



Секретные документы появились в различных социальных сетях за последнюю неделю, включая Twitter и Telegram, согласно New York Times, которая первой сообщила об утечке.



Некоторые из документов появились на платформе Discord в начале марта, в то время как другие документы, датированные январём, по-видимому, были опубликованы ещё раньше, хотя точно неясно, когда именно, как сообщает Bellingcat.



Затем документы были распространены на анонимной доске сообщений 4chan и в пророссийских каналах Telegram, а затем попали в Twitter и крупные СМИ, сообщает Bellingcat.



Источник утечки остается неизвестным. Определить, кто может стоять за этим, будет сложно, учитывая, что сотни, если не тысячи правительственных и военных чиновников имеют необходимые допуски для доступа к документам, сообщает New York Times.



Документы появились в Интернете в виде фотографий скомканных листов бумаги, положенных поверх журналов и окруженных предметами домашнего обихода, что позволяет предположить, что они могли быть поспешно засунуты в карман, а затем сфотографированы позже в безопасном месте, сообщает CNN.



Часть просочившихся документов насчитывает примерно 100 страниц, хотя, по данным Times, по крайней мере одна из них была позже изменена по сравнению с оригиналом.



Эти изменения превышают оценки США по потерям Украины в войне и занижают потери России, что побудило украинских официальных лиц и российских блоггеров обвинить другую сторону в попытке дезинформации, сообщает Times.



Содержание документов различается, но включает оценки США войны на Украине, датированные февралем и мартом, в том числе территориальные завоевания и нехватку боеприпасов.



Документы иллюстрируют попытки США шпионить за украинским правительством и военачальниками, а также излагают обширные знания США о российской правительственной разведке — факт, который может повредить шпионским усилиям США, если Россия выяснит, откуда поступает информация, отмечает Times.



В документах также описываются попытки США шпионить за своими союзниками, Израилем и Южной Кореей.



Один из документов, обновленная информация ЦРУ от 1 марта, полученная от разведывательной службы, по-видимому, показал, что руководители израильской разведки призывали должностных лиц Моссада и граждан Израиля протестовать против предложенной правительством судебной реформы.



В другом отчете, основанном на данных радиотехнической разведки, описывается обеспокоенность Южной Кореи тем, что артиллерийские снаряды, запрошенные США для пополнения своих запасов, могут оказаться в Украине, сообщает New York Times.



По сообщению The Guardian, в одном из документов говорилось, что в Украине действовали силы специального назначения численностью менее 100 человек из стран-членов НАТО, Франции, США, Великобритании и Латвии.



Украина поставила под сомнение достоверность документов, а советник президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в субботнем сообщении в Telegram, что утечки были актом российской дезинформации.



"Цель "сливов" якобы секретных данных очевидна. Отвлечь внимание от реальной подготовки к очередному этапу войны... Посеять определенные сомнения и взаимные подозрения между партнерами", — написал Подоляк.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил CNN, что у России нет "ни малейших сомнений в прямом или косвенном участии" США и НАТО в войне в Украине и что "этот уровень участия растет".



В воскресенье офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу опубликовал заявление, в котором отвергает утверждения о Моссад, заявив, что они "лживы и не имеют под собой никаких оснований".



Представитель правительства Южной Кореи сообщил журналистам в воскресенье, что правительству известно об утечках информации и что оно планирует обсудить "вопросы, поднятые" в связи с инцидентом.



Франция опровергла утверждения о том, что ее силы находятся на территории Украины.



"Французские силы не участвуют в операциях в Украине. Процитированные документы исходят не от французских военных. Мы не комментируем документы, источник которых неясен", — заявила Le Monde в субботу пресс-служба министра вооруженных сил Себастьяна Лекорню.