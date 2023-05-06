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Что известно о состоянии Прилепина, подорванного на автомобиле
06.05.2023 14:38 Алина Груднева

Что известно о состоянии Прилепина, подорванного на автомобиле

Прокремлевский писатель Захар Прилепин получил в результате подрыва его автомобиля многочисленные травмы.

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам источников в силовых структурах, Прилепин получил переломы конечностей и сотрясение мозга.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Пригожин госпитализирован с ранениями, но "в порядке".

В связи с подрывом его автомобиля в Нижегородской области введен план "Перехват", в рамках которого ищут двух подозреваемых.
 

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