Что известно о состоянии Прилепина, подорванного на автомобиле
Прокремлевский писатель Захар Прилепин получил в результате подрыва его автомобиля многочисленные травмы.
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам источников в силовых структурах, Прилепин получил переломы конечностей и сотрясение мозга.
Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Пригожин госпитализирован с ранениями, но "в порядке".
В связи с подрывом его автомобиля в Нижегородской области введен план "Перехват", в рамках которого ищут двух подозреваемых.