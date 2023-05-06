



Что известно о состоянии Прилепина, подорванного на автомобиле

Прокремлевский писатель Захар Прилепин получил в результате подрыва его автомобиля многочисленные травмы.



Об этом сообщают российские СМИ.



По словам источников в силовых структурах, Прилепин получил переломы конечностей и сотрясение мозга.



Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства и причины происшествия. Пригожин госпитализирован с ранениями, но "в порядке".



В связи с подрывом его автомобиля в Нижегородской области введен план "Перехват", в рамках которого ищут двух подозреваемых.

