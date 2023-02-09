



Что делать при землетрясении - инструкция командования тыла ЦАХАЛа для населения

В среду командование тыла ЦАХАЛа выпустило инструкцию для израильтян с указаниями о том, что делать, если в стране произойдет землетрясение. Эти меры приобрели новую актуальность, поскольку подземные толчки продолжают ощущаться в стране спустя два дня после разрушительного землетрясения в Турции и Сирии, в результате которого погибло более 17 000 человек.



Два небольших землетрясения сотрясли Израиль в среду вечером. Их сила составила 3,3 и 3,9 балла по шкале Рихтера, причем первый был сосредоточен вокруг центральной части Израиля, а эпицентр второго находился на территории Ливана, но ощущался и за его пределами. Землетрясения последовали за толчком силой 3,5 балла во вторник вечером, который произошел примерно в 15 километрах к юго-востоку от поселения Ариэль.



Командование тыла заявило, что сирены предупреждения о землетрясениях в Израиле не звучали, потому что толчки не представляли опасности для жителей.



В случае более серьезного землетрясения сирены воздушной тревоги дадут короткий сигнал вместе с объявлением "Землетрясение", которое будет повторяться несколько раз. Кроме того, ЦАХАЛ советует установить приложение для смартфона, которое отправит предупреждающее уведомление в течение нескольких секунд после обнаружения землетрясения Геологической службой Израиля.



Согласно инструкциям военных, в случае землетрясения граждане, которые находятся внутри зданий, должны попытаться выйти на открытую площадку снаружи. Если невозможно покинуть здание в течение первых нескольких секунд после начала землетрясения, людям рекомендуется войти в укрепленные помещения в здании. Во время землетрясения вход в такое убежище нужно оставить открытым.



В качестве альтернативы убежищу люди также могут выйти на лестничную клетку здания. Если даже это невозможно, нужно сесть в углу комнаты и прикрыть голову руками.



Те, кто может выйти на улицу, должны держаться подальше от зданий, деревьев, электрических кабелей и любых других объектов, которые могут рухнуть.



Любой, кто едет в автомобиле, должен остановиться на обочине дороги и подождать в машине, пока землетрясение не прекратится. Водителям рекомендуется избегать остановки под мостами или на перекрестках.



Сразу после землетрясения люди, находящиеся в морской прибрежной зоне, должны отойти от берега на расстояние не менее одного километра, в качестве меры предосторожности на случай цунами. Если это невозможно, нужно войти в крепкие здания и подняться как минимум на четвертый этаж.



Служба тыла также рекомендует семьям подготовить вещи первой необходимости для возможных чрезвычайных ситуаций, которые следует хранить в легкодоступном месте.



В "тревожный чемоданчик" должно входить не менее 3 литров воды на каждого члена семьи, сухой паек, фонарик на батарейках, средства приема информации, такие как радиоприемник на батарейках или запасные батареи для мобильного телефона, лекарства, необходимые членам семьи, и предметы гигиены.



ЦАХАЛ также рекомендовал хранить резервные копии важных документов и немного наличных денег в экстренном пакете вещей.

