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ЧП в российском аэропорту: самолет выкатился за пределы полосы
22.09.2023 13:21 Алина Груднева

ЧП в российском аэропорту: самолет выкатился за пределы полосы

В пермском аэропорту "Большое Савино" самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

По данным Telegram-канала SHOT, пилот Boeing-737-800 не справился с управлением.

Самолет прилетел из турецкой Антальи. На борту в этот момент находилось 174 человека. Пассажиров эвакуировали. Информация о пострадавших не поступала.

В связи с ЧП аэропорт был временно закрыт. Самолет отбуксировали на стоянку. Причина происшествия устанавливается

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