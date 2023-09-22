



ЧП в российском аэропорту: самолет выкатился за пределы полосы

В пермском аэропорту "Большое Савино" самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.



По данным Telegram-канала SHOT, пилот Boeing-737-800 не справился с управлением.



Самолет прилетел из турецкой Антальи. На борту в этот момент находилось 174 человека. Пассажиров эвакуировали. Информация о пострадавших не поступала.



В связи с ЧП аэропорт был временно закрыт. Самолет отбуксировали на стоянку. Причина происшествия устанавливается