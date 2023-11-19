



ЧП в России: во время взлета разорвало шасси самолета

Тревожные новости приходят с России: то за один день сломались сразу три самолета компании "Аэрофлот", то улетел самолет в Сочи, но без резины. И все бы ничего, если бы не одно важнейшее и опаснейшее для пассажиров и членов экипажа "но": во время взлета шасси самолёта просто разорвало.



Обрывки резины на взлетно-посадочной полосе обнаружили сотрудники аэропорта. Дело было с Санкт-Петербурге – авиалайнер "Победа" вылетал из Пулково.



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Поломку же обнаружили уже после приземления и осмотра лайнера. Со слов пилотов, посадке это не помешало, пассажиры аплодировали как обычно. Ведь им, скорее всего, никто не сказал о состоянии шасси, вот и радовались, что долетели.



Кто знает, сели бы россияне в самолет, зная, что резина шасси у борта не захотела отрываться от земли?



Санкции – ничто, заявляют российские власти, но запчастей, в том числе для самолетов, становится все меньше, а летать, соответственно, становится все опаснее.