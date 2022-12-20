



ЧП в мошаве Ахисамах: многолетние накопления жителей украдены

В понедельник вечером, 19 декабря, полиция сообщила об аресте 50-летнего жителя мошава Ахисамах по подозрению в мошенничестве грандиозного масштаба – в присвоении суммы, превышающей 100 миллионов шекелей. Во вторник подозреваемый предстанет перед судом, полиция потребует продления ордера на его арест.



Арест стал итогом расследования, проведенного по жалобам жителей мошава. Люди обнаружили, что все деньги из общинной кассы, куда они платили взносы на протяжении десятилетий, бесследно пропали.



Мошав Ахисамах, расположенный по соседству с Лодом, был основан в 1950 году репатриантами из Ливии. Сейчас там живут примерно 1,4 тысячи человек.



Жители мошава договорились инвестировать сбережения в общинный фонд и отчисляли туда взносы десятками лет в расчете на будущие прибыли, но недавно обнаружили, что общинная казна пуста.



После обысков в офисах общинного фонда полиция задержала подозреваемого в присвоении денег.