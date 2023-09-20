



ЧП возле Румынии: на судне Seama произошел взрыв

Утром 20 сентября, в Черном море произошло ЧП: примерно в 40 километрах от берега в районе Сулины (Румыния) на судне Seama под флагом Того произошел взрыв. По просьбе капитана судна все 12 членов экипажа были эвакуированы в порт Сулины. Один из моряков был доставлен в отделении неотложной помощи в Тульче и находится под наблюдением врачей.



На данный момент причина взрыва остается неизвестной. Предположительно грузовое судно могло столкнуться с морской миной, сообщают Agerpres и CNN.



"Члены экипажа рассказали, что насколько они могут судить, судно наткнулось на мины. Тем не менее, румынские власти подчеркнули, что они пока не могут подтвердить причину взрыва", – сообщили журналисты.



Из-за обнаружения обломков вражеских беспилотных летательных аппаратов в районе дельты реки Дунай, на границе с Украиной, Румыния направила туда 600 солдат и радары.