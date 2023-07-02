



ЧП в Бен-Гурион могло закончиться сотнями раненых и погибших

Администрация аэропорта Бен-Гурион вздохнула с облегчением после опасного инцидента вечером 1 июля, когда пассажирский лайнер совершил аварийную посадку из-за неисправности.



В 11:55 вечера для самолета United Airlines, вылетающего из Бен-Гурион в аэропорт Ньюарк в США, был включен режим чрезвычайной ситуации из-за разбитого окна. В самолете находилось 339 человек. После выявления неисправности самолет вернулся в Израиль и, сбросив лишнее топливо, благополучно приземлился в 00:58.



Как и в случае любой чрезвычайной ситуации в Израиле, на место происшествия были вызваны десятки спасательных машин: машины скорой помощи, пожарные, полиция и аварийные бригады, которые прибыли со всего Гуш-Дана и Иерусалима и готовились к посадке самолета.

