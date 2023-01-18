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ЧП в аэропорту Сиднея: самолет подал сигнал бедствия
18.01.2023 07:38 Алина Груднева

ЧП в аэропорту Сиднея: самолет подал сигнал бедствия

В аэропорту Сиднея привели в готовность аварийные службы после того, как рейс QAN.AX авиакомпании Qantas Airways подал сигнал бедствия.

Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя скорой помощи штата Новый Южный Уэльс, медики находятся в режиме ожидания.

Сообщается, что сигнал бедствия подал рейс Qantas, вылетевший из Окленда, Новая Зеландия. Что именно произошло на борту, неизвестно.

В аэропорту сообщили, что 12 пожарных машин также находятся в готовности в качестве меры предосторожности. Ожидается, что в ближайшее время самолет приземлится.

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