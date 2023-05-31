ЧП под Гуш-Эцион: оказавшихся в ловушке рабочих удалось спасти
Вечером, 31 мая, недалеко от Гуш-Эциона спустя несколько часов все же удалось спасти двух рабочих, оказавшихся в ловушке под землей.
Напомним, что у обоих были заблокированы нижние части тел.
Обвал грунта произошел во время инфраструктурных работ, из-за чего строители оказались в ловушке.
Один из них потерял сознание. В настоящее время его состояние оценивается как критическое. Второй получил травмы средней степени тяжести.
Пострадавших доставили в больницу. Полиция расследует обстоятельства инцидента.
צה"ל: כוחות צבאיים וכוחות מד"א וכיבוי והצלה הוזנקו לחילוץ פועלים פלסטינים שנלכדו תחת הריסות אתר בנייה בגוש עציון; לכוד אחד חולץ, הניסיונות לחילוץ שאר הלכודים נמשכים@Doron_Kadosh pic.twitter.com/2LsT0OM5uk— גלצ (@GLZRadio) May 31, 2023