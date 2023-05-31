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ЧП под Гуш-Эцион: оказавшихся в ловушке рабочих удалось спасти
31.05.2023 21:48 Алина Груднева

ЧП под Гуш-Эцион: оказавшихся в ловушке рабочих удалось спасти

Вечером, 31 мая, недалеко от Гуш-Эциона спустя несколько часов все же удалось спасти двух рабочих, оказавшихся в ловушке под землей.

Напомним, что у обоих были заблокированы нижние части тел.

Обвал грунта произошел во время инфраструктурных работ, из-за чего строители оказались в ловушке.

Один из них потерял сознание. В настоящее время его состояние оценивается как критическое. Второй получил травмы средней степени тяжести.

Пострадавших доставили в больницу. Полиция расследует обстоятельства инцидента.
 

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