



ЧП под Гуш-Эцион: оказавшихся в ловушке рабочих удалось спасти

Вечером, 31 мая, недалеко от Гуш-Эциона спустя несколько часов все же удалось спасти двух рабочих, оказавшихся в ловушке под землей.



Напомним, что у обоих были заблокированы нижние части тел.



Обвал грунта произошел во время инфраструктурных работ, из-за чего строители оказались в ловушке.



Один из них потерял сознание. В настоящее время его состояние оценивается как критическое. Второй получил травмы средней степени тяжести.



Пострадавших доставили в больницу. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

